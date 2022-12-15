"بطاقة سياحية" للأجانب في روسيا

أصدر مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، تعليماته بإنشاء "بطاقة سياحية" للمسافرين الأجانب في روسيا.

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وستعمل هذه البطاقة على أساس نظام الدفع الروسي "مير" MIR، وهو ما يمكن أن يحفز نمو التدفق السياحي في المناطق.

ويقول الخبراء إن مشكلة المدفوعات بعد مغادرة كل من "فيزا" و"ماستر كارد" هي من بين أسباب قلة السياح الأجانب في روسيا، بسبب عدم القدرة على الدفع بالبطاقات، لذلك يحتاجون إلى أخذ أموال نقدية وهو أمر غير مناسب دائما.

وسيشرف على المشروع وزارة التنمية الاقتصادية وبنك روسيا ووزارة التنمية الرقمية ووزارة الشؤون الداخلية وعدد من الإدارات الأخرى.

وسيتم تقديم تقرير حول تطوير الخريطة إلى الحكومة بحلول 26 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي