الخارجية الروسية تكشف عن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية

قال مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين إن روسيا بحاجة اليوم إلى استغلال الفرص التاريخية الفريدة للخروج من جميع أنواع الاعتماد على الغرب.

جاء ذلك في مؤتمر بالأكاديمية الدبلوماسية اليوم الخميس بعنوان "الدبلوماسية في العالم الحديث: التقييمات والتحديات والآفاق"، حيث تابع دروبينين أن ذلك سوف ينعكس في المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال الدبلوماسي: "دعونا نرى ما ستكون عليه نتيجة المناقشة للمفهوم الجديد للسياسة الخارجية في مجلس الأمن الروسي، ولكن في وزارة الخارجية فنحن ننطلق مما بدأ الآن، وهو ما سوف يستمر لفترة طويلة"، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك طريقة سريعة للخروج من هذا الوضع، حيث أن روسيا بحاجة إلى استخدام تلك الفرص التاريخية الفريدة التي تفتح لها، في ضوء احتمالية التخلص من جميع أنواع الاعتماد على الغرب، وهو ما بدأت بالفعل في القيام به، وفقا لدروبينين.

وشدد دروبينين على أنه بالرغم من أن معظم التقديرات قد انعكست بالفعل في مفهوم 2016 بطريقة أو بأخرى، إلا أنه يوجد الآن تنقيح وصفه بـ "العميق جدا"، حيث "ننطلق من حقيقة أن روسيا قد شرعت في مسار معين، واختارت مسارا معينا، انطلاقا من حقيقة أنه يتم الآن تعيين ذلك المسار لفترة طويلة بما فيه الكفاية، ومن المهم الحديث عن كل ذلك من الناحية العقائدية".

المصدر: نوفوستي