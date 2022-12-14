"بوبيدا" الروسية تعلن موعد استئناف رحلات الطيران إلى دبي

أعلنت شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، التي تدخل في مجموعة "إيروفلوت"، أنها ستستأنف رحلات الطيران من مطار فنوكوفو بموسكو إلى دبي اعتبارا من 28 يناير المقبل.

وجاء في بيان نشرته الشركة الروسية اليوم الأربعاء: "افتتحت شركة "بوبيدا" على موقعها الروسي بيع تذاكر الرحلات (موسكو - دبي)، علما أن الرحلات على هذا المسار ستبدأ في 28 يناير 2023 وسيتم تشغيل أربع رحلات في الأسبوع من مطار موسكو فنوكوفو إلى مطار مكتوم".

وأشارت الشركة إلى أنه أنه اعتبارا من 6 فبراير 2023 سيصعد عدد الرحلات إلى خمس رحلات في الأسبوع، واعتبارا من 21 فبراير 2023، سيتم تشغيل الرحلات على المسار (موسكو - دبي) يوميا.

وجاء إعلان استئناف الرحلات بعدما كانت الشركة الروسية قد أوقفتها في مارس 2022.

المصدر: نوفوستي