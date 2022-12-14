انخفاض أسعار النفط قبل بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل حالة ترقب الأسواق لصدور بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 75.10 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.30% عن سعر الإغلاق السابق.

تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 80.64 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.05% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي صعود مخزونات النفط في الأسبوع المنتهي في الـ9 من ديسمبر 2022 بواقع 7.8 مليون برميل.

وينتظر المتعاملون في الأسواق صدور بيانات رسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

المصدر: RT + بلومبرغ