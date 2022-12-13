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وزير خارجية هنغاريا: روسيا لم تستبعد إمكانية تعديل عقود الغاز

مال وأعمال

وزير خارجية هنغاريا: روسيا لم تستبعد إمكانية تعديل عقود الغاز
Globallookpress Tomas Tkacik
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لم يستبعد في حديث معه تعديل عقود الغاز بين موسكو وبودابست في حال إقرار سقف لأسعار الغاز.

وقال سيارتو للصحفيين، يوم الثلاثاء: "أجريت مشاورات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك. وقد أبدى انفتاحا على إمكانية تعديل عقود الغاز الطويلة الأمد بين هنغاريا وروسيا في حال الضرورة بسبب سقف أسعار الغاز".

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق وحماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من قفزات الأسعار.

واختتم في بروكسل يوم الثلاثاء اجتماع وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على سقف الأسعار، حسب تأكيد وزير الخارجية الهنغاري.

المصدر: نوفوستي

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