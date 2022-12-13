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المتقاعدون العراقيون يتسلمون معاشاتهم من مصر

مال وأعمال

المتقاعدون العراقيون يتسلمون معاشاتهم من مصر
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كشف البنك المركزي العراقي عن مبادرة عربية مشتركة، لتقديم خدمة دفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة "بنى".

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ولفت إلى أن هذه المبادرة ستقدم خدمات وحلولا مالية متميزة للمتقاعدين العراقيين المقيمين في الأردن ومصر لاستلام مستحقاتهم الشهرية مباشرة من خلال فتح حسابات بنكية مصرفية في تلك البلدان.

تشمل هذه المبادرة كمرحلة أولى فئة المتقاعدين العراقيين المقيمين في كل من الأردن ومصر، كي يتمكّنوا من استلام رواتبهم الشهرية بسرعة أكبر وفعالية أعلى، من خلال فتح حساب بنكي لكل متقاعد عراقي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك المشاركة في المبادرة، والتي أتمت متطلبات الجهوزية الفنية للانضمام الى منصة "بُنى".

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، إن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوظيف التكنولوجيا المالية ورفد القطاع المصرفي بأفضل الحلول الحديثة والآمنة في مجال المدفوعات والشمول المالي، بما يعزز التعاون العربي الاقتصادي المشترك.

وفي بيان له، أعلن صندوق النقد العربي البدء في عمليات تحويل الرواتب نهاية كل شهر، بمشاركة البنوك النشطة في كل من الأسواق العراقية والأردنية والمصرية التي أتمت تفعيل الدينار الأردني والجنيه المصري والدينار العراقي في منصة "بُنى".

تعد منصة "بُنى" نظاماً متخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة، وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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