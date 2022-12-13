الجيش المصري يقدم عرضا مغريا على النيل (صورة)

نشر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر، إعلانا في عدد من الصحف الحكومية عن طرح للمزاد قطع أراض مميزة على ضفاف النيل.

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ونشر الإعلان في محافظتي القاهرة والجيزة بنظام حق الانتفاع السنوي، وإقامة مزاد علني بشأنها يوم الثلاثاء، 20 ديسمبر الجاري.

وقال الجهاز، المنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981، إن الطرح سيشمل الأراضي التي تقع مباشرة على ضفاف نهر النيل (طرح النهر)، في بعض المناطق الراقية، مثل الزمالك والعجوزة والدقي وغاردن سيتي والمنيل والمعادي، إضافة إلى مناطق أخرى كالمعصرة والمنيب وإمبابة والوراق.

وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات (الكافيهات)، مشيراً إلى طلب كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقره الكائن أمام مستشفى الشرطة في الحي السابع بضاحية مدينة نصر، شرقي القاهرة.

المصدر: صحف حكومية مصرية