مصر تعلن عن مشروع ضخم بـ11 مليار دولار يخدم السعودية

أعلن مجلس الوزراء المصري أن مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، بتكلفة قدرها 11 مليار دولار.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يتضمن أبرز المعلومات حول تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم وفق أحد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر متمثلة في شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإمارتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

سيبدأ العمل في المشروع في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات بما يعادل خمس ما تملكه المملكة المتحدة حاليًّا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما سيزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا.

المصدر: RT