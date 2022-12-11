مصر تدرج الذهب في البورصة السلعية

كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج، عن إدراج المعدن الأصفر، خلال ديسمبر الحالي، في البورصة السلعية.

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وأضاف فرج، على هامش افتتاح معرض نيبو، أن سعر الذهب الحالي مغال فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

وافتتح، أمس، معرض "نيبو 2022" للذهب والمجوهرات في نسخته الثانية، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كبرى العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات.

وأضاف فرج أن تحديد سعر الذهب بالبورصة السلعية سيتم وفق محددات وأطر معينة، والتي من بينها السعر العالمي بحسب بورصة المعادن الدولية، بالإضافة إلى الدولار ومعدلات العرض والطلب، ما يسهم في ضبط العملية كاملة.

وأشار إلى أن سعر الذهب قد يسجل تراجعا ويستقر عند مستويات 1600-1650 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المحلية.

وطالب بضرورة تريث المتعاملين في السوق، متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء قوي للطلب الذي دفعه للوصول إلى مستويات قياسية.

ونوه بأن العرض على الذهب عالميا في ارتفاع حاليا، متوقعا أن يشهد عام 2023 ارتفاعا في الأسعار نتيجة المتغيرات الجيوساسية المستمرة.

وأكد فرج أن مصر تستهدف التوسع في تصدير المعدن الأصفر، ولا سيما أنه سيسهم في زيادة العوائد الدولارية خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليه.

المصدر: المال