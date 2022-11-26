بورصة السلع في مصر تنطلق الأحد وتبدأ تداولاتها بـ"القمح الروسي"

تدشّن البورصة المصرية للسلع أولى تدولاتها التي تنطلق يوم الأحد، بطرح كميات عروض من القمح الروسي.

وأعلن ذلك، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي اليوم السبت، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أكد فيها: "ستنطلق غدا (27 نوفمبر) البورصة المصرية للسلع وسيبدأ عملها بتجارة القمح"، مشيرا إلى أن "دائرة توريد السلع ستكون كبائع وسيبدأ التداول بعروض القمح الروسي".

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وأضاف عشماوي أن "ظهور بورصة سلعية في مصر سيكون إضافة كبيرة لنظام التجارة في البلاد".

وأكد أن بورصة السلع "مصمّمة لضمان دخول مصر إلى المسرح العالمي لتجارة السلع والمساعدة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد"، فضلا عن "توفير السلع بسعر عادل وضمان حماية صغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار الأسعار".

هذا ومن المفترض أنه في المرحلة الأولى من عمل بورصة السلع هذه، ستعرض إدارة توريد السلع كمية معيّنة من القمح المستورد للمزاد من مخزونها بمعدل مرتين في الأسبوع.

المصدر: تاس