مصر تكشف الأسباب الحقيقية للأزمة الراهنة فى إنتاج الأرز

يعد الأرز من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليه معظم المصريين فى وجباتهم الرئيسية وتحاول الدولة المصرية زيادة إنتاجية محصول الأرز مع استهلاك نفس مساحة الأرض وكمية المياه.

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وفي هذا الصدد، أكد الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن مصر الأولى عالميا في إنتاجية الأرز من نفس وحدة المساحة، كما تأتي إلى مصر وفود كثيرة للتعلم من مركز البحوث بكفر الشيخ زراعة الأرز.

وأشار محمد خلال حوار لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك أصنافا من الأرز تم استنباطها حديثا تتحمل الجفاف وتحتاج إلى مياه أقل لزراعتها، موضحا أن احتياجاتنا من الأرز تصل إلى مليون و200 ألف فدان ولدينا اكتفاء ذاتي منه.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أن ما يحدث الآن في سلعة الأرز كارثة خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منه فلا يمكن أن يكون سعر الكيلو منه 20 جنيها.

وتابع: "الأصناف المصرية من الأرز تتميز بالجودة التي لاتوجد في أي دولة أخرى ، وتنتج الزراعة 5 مليون طن من خلال زراعة 1.2 مليون فدان لذا تنتهج الدولة استنباط أصناف جديدة لزيادة الانتاجية من نفس وحدتي الأرض والمياه وذلك فى ظل الزيادة السكانية المستمرة، قائلا: " الدولة المصرية لاتستورد أرز شعير من الخارج".

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي السابق، إن مركز البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل الحقلية يقوم بمجهودات كبيرة من أجل تعظيم إنتاجية الأرز من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض وتتحمل الجفاف ومناسبة للبيئة المصرية.

وأشار خليفة خلال تصريحات لـ"صدى البلد " إلى أن مصر من أكثر دول العالم تقدما في إنتاج الأرز، حيث حققت طفرة هائلة في هذا المجال، واستنبطت سلالات جديدة قادرة على تحمل ملوحة الأرض ونقص المياه، وتعطي إنتاجية أكبر باستخدام كميات أقل من الأسمدة.

المصدر: صدى البلد