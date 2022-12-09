وزارة التموين المصرية تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الهامة في البلاد

كشفت وزارة التموين المصرية عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الهامة في البلاد، مؤكدة أنه آمن ويتعدى الـ6 أشهر.

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وفي تصريحات لبرنامج "كلمة السر"، أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الهامة آمن ويتعدى الـ6 أشهر.

وأوضح عشماوي أن "احتياطي اللحوم يكفي 12 شهرا، واحتياطي الدواجن يكفي 8 أشهر، واحتياطي القمح يكفي 5 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي 6.6 شهر، واحتياطي السكر يكفي 3.8 شهر، واحتياطي الزيوت يتعدى الـ5 أشهر".

وأفاد بأن كل ما هو موجود في مصر من سلع أساسية واستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر.

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، وأنه هناك 22 منشأ للسلع الرئيسية، إضافة إلى أنه تم تداول سلعة القمح في البورصة السلعية، حيث هناك 40 مطحنة من مطاحن القطاع الخاص في البورصة السلعية.

المصدر: "صدى البلد"