مصر.. تقرير حكومي يكشف قيمة واردات مصر في 9 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أن قيمة واردات البلاد من السلع والمنتجات البترولية وغير البترولية ارتفعت بنسبة 7.6%، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

إقرأ المزيد

وبين تقرير اتجاهات الواردات المصرية أن البلاد استوردت سلعا بقيمة 68.3 مليار دولار، منها 91% سلع غير بترولية، مقارنة بـ63.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تعكس الزيادة البالغة 5 مليارات دولار تقريبا الارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط والحبوب في الأشهر الأولى من العام الجاري على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أن قيمة الواردات غير البترولية ارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى 62.1 مليار دولار، مقابل 58.8 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 34.9% لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح تقرير وزارة التجارة أن هناك تركيز في الاستيراد من 15 دولة تساهم مجتمعة بنحو 68.9% من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، حيث جاءت الصين في مقدمة تلك الدولة بنسبة 16.2%، تلتها الولايات المتحدة، بنسبة 8%، ثم السعودية بنسبة 6.7%، ثم ألمانيا بنسبة 4.4%، والهند بنسبة 4.3%.

المصدر: "الوطن"