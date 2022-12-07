مصر.. وقف بيع وشراء الذهب

قرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء، وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.

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في التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها. كما قفز سعر الغرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه. وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها. كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.

وبسبب الاضطراب الذي تشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها.

وقالت شركة "بي تي سي"، إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسوف يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة للشركة، وذلك حرصا على مصلحة العملاء والسوق المصرية.

وأرجعت الشركة قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة في الوقت الحالي غير مستقرة أو منضبطة، وبالتالي لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصرية.

بينما أوقفت منصة "آي صاغة"، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.

وذكرت المنصة وفق بيان، أن سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية