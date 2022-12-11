"بلومبيرغ": 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بخفض سقف أسعار الغاز

طالبت 12 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بخفض سقف أسعار الغاز، للتخفيف من آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في أوروبا.

وأفادت صحيفة Bloomberg، بأن التحالف المكون من 12 دولة، بينها بلجيكا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، تقدم بهذا الطلب قبل 4 أيام من اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الغاز، ولديه ما يكفي من الأصوات لعرقلة الصفقة إذا لم تتم تلبية مطالبه.

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وتعاني الدول الغربية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، والتضخم الكبير، بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، ونتيجة لذلك فقدت الصناعات الأوروبية مزاياها التنافسية.

ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية الهادفة لتقويض الاقتصاد الروسي، ارتدت على أصحابها كرمية البوميرانغ.

المصدر: نوفوستي