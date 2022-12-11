 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: أحبطنا هجمات للجيش الأوكراني وتم القضاء على نحو 200 جندي وتدمير منصات إطلاق صواريخ

"بلومبيرغ": 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بخفض سقف أسعار الغاز

مال وأعمال

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucm2

طالبت 12 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بخفض سقف أسعار الغاز، للتخفيف من آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في أوروبا.

وأفادت صحيفة Bloomberg، بأن التحالف المكون من 12 دولة، بينها بلجيكا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، تقدم بهذا الطلب قبل 4 أيام من اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الغاز، ولديه ما يكفي من الأصوات لعرقلة الصفقة إذا لم تتم تلبية مطالبه.

إقرأ المزيد
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنحو 10%
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنحو 10%

وتعاني الدول الغربية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، والتضخم الكبير، بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، ونتيجة لذلك فقدت الصناعات الأوروبية مزاياها التنافسية.

ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية الهادفة لتقويض الاقتصاد الروسي، ارتدت على أصحابها كرمية البوميرانغ.

المصدر: نوفوستي

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا