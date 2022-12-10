انهيار قياسي جديد لليرة السورية

سجلت الليرة السورية اليوم السبت انهيارا قياسيا جديدا في السوق السوداء لتتخطى عتبة 6 آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.

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وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء أن سعر الصرف بلغ 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد، حيث يعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.

وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

المصدر: "فرانس برس"