مصر تكشف عن تنفيذ مشروع قومي ضخم بـ7.7 مليار جنيه

كشف وزير الري المصري، هاني سويلم، عن مشروع قومي استراتيجي ضخم تنفذه مصر، بمبلغ يصل إلى 7.7 مليار جنيه مصري.

إقرأ المزيد

وقال الوزير المصري إن استراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح، موضحًا أنه تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 مليون فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

وأوضح إن البرنامج القومى الثالث للصرف يستهدف إنشاء وتجديد الصرف المغطى في 500 ألف فدان تم الإنتهاء من 284 ألف فدان منها، بالإضافة لأعمال الصرف العام وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.

وتسهم مشروعات الصرف المغطى في تنمية الاقتصاد القومي في مصر من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية، وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور في خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

المصدر: RT