الحكومة المصرية: أنقذنا البلاد من أزمة كبرى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجراف بعنوان مصر تستثمر في زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية.

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وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الانفوجراف يسلط الضوء على نتائج الخطوات الحكومية المصرية، في تجنيب مصر الوقوع في أزمة غذاء بتوفير مخزونات استراتيجية، والتوسع في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.

وتابع: جاءت التوقعات بارتفاع الإنتاج في عدد من المحاصيل الزراعية، ومنها التوقعات بوصول معدلات الذرة المحلية لـ7.5 مليون طن والقمح لـ9.7 مليون طن بنهاية 2022.

وفي سياق منفصل، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجراف، يؤكد خلاله أن مصر أصبحت دولة ذات ريادة في معالجة المياه، حيث زادت سعة إعادة تدوير المياه في مصر بـ 5 أضعاف.

وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إعادة تدوير المياه أصبحت إحدى الوسائل الناجحة للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، برغم انخفاض السعة العالمية لمنشآت إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها؛ حيث تصل معدلات المياه المعاد تدويرها بشكل جيد إلى نصف المخلفات المائية العالمية، وتعد مصر من ضمن الدول التي لديها شبكة ضخمة لمعالجة المياه بأنواعها، وأصبحت دولة ذات ريادة في إعادة استخدام المياه من خلال إعادة تدويرها؛ حيث زادت سعة إعادة تدوير المياه في مصر بـ 5 أضعاف.

المصدر: RT