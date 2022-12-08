مصدر يكشف لـRT عن وضع "ملتهب" بعد قرار الكويت ضد المصريين

كشف مصدر لـRT رفض ذكر اسمه، عن وضع ملتهب بين المصريين بعد قرار الكويت وقف تصاريح العمالة المصرية.

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وأشار المصدر إلى أن ما يحدث في الكويت صحيح، والوضع ملتهب وبعض الصحف أشارت إلى أن هذه ردود أفعال على الجانب المصري وصعب يكون في تعليق الآن حتى السفارة لم تعلق.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت مساء الأربعاء أن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و"مخالفة السفارة المصرية للقوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

المصدر: RT