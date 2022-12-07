رسميا.. أول توضيح من الحكومة المصرية حول استخدام الروبل الروسي

أوضحت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة حول استخدام الروبل الروسي في التعاملات مع روسيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية ذلك بالنسبة للبلدين في تدفق السياح الروس على مصر.

إقرأ المزيد

وقالت الحكومة المصرية: "حول الإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا، يدرس البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددا من البدائل؛ لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري".

وكان الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع، قد علق على دعوات استخدام الروبل الروسي في مصر لدخول المناطق السياحية.

وأكد في تصريحات لـRT أن "هذه خطوة جيدة إذا استطاع المسؤولون عن الاقتصاد في مصر تحقيقها، لأنه سيكون لها مردود جيد في التبادل التجاري والسياحي بين مصر وروسيا، حيث تقوم مصر بالاستيراد من روسيا وهذا يعني أن العملة التي سيتم الاستيراد بها هي الروبل".

وأشار إلى أنه "في البداية يجب أن تكون العملة في سلة العملات التي تتمكن الدولة الحصول عليها بكل سهولة وكيف ستتم التحويلات، مؤكدا أنه إذا تم اعتماد نظام "مير" الروسي سيكون الأمر سهل للغاية بالنسبة للدولة وستزيد أعداد السياح الروس بشكل كبير".

وأكد أن القرار بشكل عام في يد البنك المركزي المصري والمسؤولين عن القرار الاقتصادي في مصر، موضحا أنه يجب أن تحذو مصر حذو الدول التي اعتمدت الروبل في التعاملات مع روسيا وانتقال التجربة إلى مصر، مشيرا إلى أن السياحة الروسية تأثرت بشكل كبير في مصر خلال الفترات الأخيرة.

وكانت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري نورا علي، قالت إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي.

وأضافت: "هذه القضية قيد الدراسة وسيتم اتخاذ إجراءات تنفيذها في المستقبل القريب".

في الوقت الحالي، يكلف دخول أراضي أهرامات الجيزة للمصريين 60 جنيها مصريا (2.5 دولارا)، وللأجانب 240 جنيها (حوالي 10 دولارات)، يمكن دفع المبلغ نقدا أو ببطاقة الائتمان.

المصدر: RT