خبير يتحدث لـRT عن مميزات استخدام الروبل الروسي في مصر

علق الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع، على دعوات استخدام الروبل الروسي في مصر لدخول المناطق السياحية.

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وأكد في تصريحات لـRT أن "هذه خطوة جيدة إذا استطاع المسؤولون عن الاقتصاد في مصر تحقيقها، لأنه سيكون لها مردود جيد في التبادل التجاري والسياحي بين مصر وروسيا، حيث تقوم مصر بالاستيراد من روسيا وهذا يعني أن العملة التي سيتم الاستيراد بها هي الروبل".

وأشار إلى أنه "في البداية يجب أن تكون العملة في سلة العملات التي تتمكن الدولة الحصول عليها بكل سهولة وكيف ستتم التحويلات، مؤكدا أنه إذا تم اعتماد نظام "مير" الروسي سيكون الأمر سهل للغاية بالنسبة للدولة وستزيد أعداد السياح الروس بشكل كبير".

وأكد أن القرار بشكل عام في يد البنك المركزي المصري والمسؤولين عن القرار الاقتصادي في مصر، موضحا أنه يجب أن تحذو مصر حذو الدول التي اعتمدت الروبل في التعاملات مع روسيا وانتقال التجربة إلى مصر، مشيرا إلى أن السياحة الروسية تأثرت بشكل كبير في مصر خلال الفترات الأخيرة.

وكانت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري نورا علي، قد قالت إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي.

وقالت علي ردا على سؤال حول إمكانية دفع ثمن التذاكر بالروبل "هذه القضية قيد الدراسة بالفعل وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها في المستقبل القريب".

في الوقت الحالي، يكلف دخول أراضي أهرامات الجيزة للمصريين 60 جنيها مصريا (2.5 دولارا)، وللأجانب - 240 جنيها (حوالي 10 دولارات)، يمكن دفع المبلغ نقدا أو ببطاقة الائتمان.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم