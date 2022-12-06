مصر تدرس دخول الأهرامات بالروبل الروسي

قالت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري نورا علي، إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي.

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وقالت علي ردا على سؤال حول إمكانية دفع ثمن التذاكر بالروبل "هذه القضية قيد الدراسة بالفعل وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها في المستقبل القريب".

في الوقت الحالي، يكلف دخول أراضي أهرامات الجيزة للمصريين 60 جنيها مصريا (2.5 دولارا)، وللأجانب - 240 جنيها (حوالي 10 دولارات)، يمكن دفع المبلغ نقدا أو ببطاقة الائتمان.

وسيتعين عليك دفع مبلغ إضافي لدخول كل هرم، كما يمكنك شراء تذكرة بقيمة 600 جنيه (25 دولارا) تسمح لك بدخول هرم خوفو.

وكان الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلن أن بلاده ستربط شبكة "ميزة" مع نظام "مير" الروسي للدفع بالروبل نهاية 2022.

وقال الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقا إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة للبنك المركزي وبتوجيهات رئاسية للحكومة، من أجل تعزيز المعاملات التجارية وتقليص العجز وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن ربط شبكة "ميزة" مع نظام "مير" الروسي يساعد في دعم سداد فاتورة القمح لموسكو.

وأعاد إلى الأذهان أن "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة الدفع بالروبل، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستر كارد"، بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

أما نظام "ميزة" فهو عبارة عن بطاقة دفع مصرية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

المصدر: نوفوستي