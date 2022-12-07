بيع أراض مصرية لرجل أعمال خليجي بالدولار

وافق مجلس الوزراء المصري على طلب أحد المستثمرين الخليجيين، شراء قطع أراض لنشاط استثماري –عمراني متكامل بالحي المتميز في مدينة السادات.

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ووفقا للحكومة المصرية سيتم شراء الأراضي بالدولار من الخارج، وستتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية، التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش، للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافي، وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بكافة قطاعات الدولة، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.

المصدر: القاهرة 24