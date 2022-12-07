وزير المالية يكشف قيمة صادرات مصر من الغاز

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تستهدف وصول تصدير الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى 600 مليون دولار.

إقرأ المزيد

وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر "يورومني مصر 2022"، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار، موضحا أن حجم الصادرات في 2022 بلغ 32 مليار دولار فيما كان قد سجل 25 مليار دولار خلال العام الماضي 2021.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.

وقال معيط، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2021/2022، يجسد نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتي تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.

المصدر: RT