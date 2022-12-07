بقرار من السيسي.. الحكومة المصرية تنشئ بنكا جديدا بالتعاون مع 5 دول كبرى

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة بريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

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تجدر الإشارة إلى أن البنك، الذي تأسس في 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى (مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

المصدر: RT