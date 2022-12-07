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روسيا تسلم مصر نصيبها من أكبر صفقة من نوعها في التاريخ

مال وأعمال

روسيا تسلم مصر نصيبها من أكبر صفقة من نوعها في التاريخ
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أعلنت وزارة النقل المصرية انتهاء الجانب الروسي من تسليم مصر الجزء الخاص به من صفقة الـ1300 عربة سكة حديد ضمن صفقة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ مصر.

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وأعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب الاحداث العالمية، حيث أكد وزير النقل كامل الوزير استقبال ميناء الأسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها و توريدها من المجر إلى 196 عربة من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الآن إلى 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي المجري.

وأضاف أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من
إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديد بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وقال الوزير، إن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي وإنتظام جداول التشغيل و أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

المصدر: RT

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