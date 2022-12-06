انخفاض حاد في أسعار الذهب الأسود

تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بأكثر من 3%، وانخفض خام "برنت" دون مستوى 80 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 يناير 2022.

وبحلول الساعة 20:18 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.35% إلى 79.91 دولار للبرميل.

وفيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.47 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.2% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب على الذهب الأسود، وأشار محللو BCS World of Investments إلى أن "أسواق النفط تتعرض لضغط بسبب الوضع المتدهور في الأسواق العالمية".

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المصدر: إنترفاكس + برايم