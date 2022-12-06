موقع عبري: شركة إسرائيلية تتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المغرب

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، بأن شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية ستتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المغرب.

وقال موقع "واللا" العبري إن شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية وقعت اتفاقيات مع الوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم في المغرب وشركة "Aderco"، للحصول على ترخيص للتنقيب وإنتاج للغاز الطبيعي أو النفط من خلال "رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب"، الواقعة قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي.

وذكرت أن إعلان اليوم هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل "NewMed Energy" كيان الطاقة الرائد في الشرق الأوسط.

وفقا للاتفاقيات، ستمتلك "نيو مد" 37.5٪ من حقوق رخصة الاستكشاف، وتمتلك شركة Adarco نسبة 37.5٪ إضافية، ويتم تخصيص النسبة المتبقية (25٪) للوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم المغربية، وفقا للقانون المحلي.

وفي مؤتمر المستثمرين الذي عقد في فبراير 2022، كشفت الشركة أنها في عملية متقدمة للحصول على تراخيص الاستكشاف في المغرب وأنها حددت المغرب كدولة مستهدفة ذات إمكانات هائلة على الصعيدين الجيولوجي والتجاري.

وتقع "رخصة بوجدور أتلانتيك" في المياه الاقتصادية الجنوبية للمغرب وتمنح لمدة 8 سنوات.

ووفقا لخطة العمل، فأنه وبعد 30 شهرا من تاريخ منح الترخيص، سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجيوفيزيائي، وأول عملية حفر استكشافية ستتم بعد حوالي عامين ونصف العام.

وتشترط الاتفاقيات الحصول على موافقة وزارة الطاقة والتنمية المستدامة ووزارة المالية المغربيتين، وكذلك موافقة الجمعية العمومية لشركة "نيو ميد إنرجي".

المصدر: موقع "واللا" العبري