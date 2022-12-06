مصر تستعد لإنشاء مصنع لإنتاج الكحول

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عصام البديوي تلقي الشركة 3 عروض عالمية لإنشاء مصنع لاستخراج الكحول المطلق.

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وقال البديوي- في تصريح، على هامش مشاركته في معرض (فود إفريقيا) - إنه جار دراسة تلك العروض المقدمة من شركات إيطالية وهندية وفرنسية لإنشاء المصنع، الذي يقع على مساحة تتراوح من فدانين إلى 3 أفدنة، وتصل طاقته الإنتاجية المتوقعة إلى 80 مليون لتر سنويا، حيث يتم استخراجه من قصاص القصب، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن إحدى الشركات المتقدمة عرضت القيام بعملية البناء، والثانية عرضت الدخول في شراكة، والثالثة عرضت التمويل مقابل الحصول على المنتج النهائي.. مشيرا إلى أن المستهدف إقامة مصنع آخر لإنتاج الكحول في منطقة نجع حمادي.

المصدر: الشروق