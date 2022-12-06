بعد الغاز.. مصر تصدر وقودها الجديد إلى أوروبا

بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، مع مستشاري الاقتصاد والتجارة في الاتحاد الأوروبي لدى مصر إمكانية توريد الوقود الأخضر إلى أوروبا.

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وكشف عن إمكانات هيئة قناة السويس من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وكيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، كما أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للمضي قدماً في تسريع وتيرة عمليات إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية وفقاً للجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بحلول عام 2026.

ووقعت مصر 8 عقود لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تم التوقيع على مذكرات التفاهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المؤسسات الدولية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

المصدر: المال