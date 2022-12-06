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موقع تتبع حركة السفن يظهر ازدحام عدد كبير منها عند مضيق البوسفور التركي (صورة)

مال وأعمال

موقع تتبع حركة السفن يظهر ازدحام عدد كبير منها عند مضيق البوسفور التركي (صورة)
Globallookpress
صورة من الأرشيف - ناقلة نفط
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تكدست حوالي 19 ناقلة نفط خام في المياه التركية بسبب مطالبة أنقرة بإبراز بوليصة التأمين للشحنة وذلك مع البدء في تطبيق سقف سعري لبرميل النفط الروسي ودخول حظر أوروبي على النفط الروسي.

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وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه قبالة سواحل تركيا تشكل ازدحام من ناقلات النفط بعد تطبيق مجموعة G7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على سعر برميل النفط الروسي.

ويحظر الإجراء الجديد على شركات التأمين الغربية تقديم خدمات التأمين لناقلات النفط التي تحمل النفط الخام الروسي إذا كان سعر برميل النفط يتجاوز مستوى 60 دولارا، ووفقا لأربعة ممثلين عن صناعة النفط طالبت تركيا بإثبات جديد لوجود بوليصة التأمين بعد فرض السقف السعري. 

وتكدست حوالي 19 ناقلة نفط خام في المياه التركية يوم أمس الاثنين، وفقا لسماسرة السفن وتجار النفط وخدمات التتبع عبر الأقمار الصناعية.

وفيما يلي صورة من موقع تتبع السفن Marinetraffic تظهر الازدحام أمام مضيق البوسفور.

موقع تتبع حركة السفن يظهر ازدحام عدد كبير منها عند مضيق البوسفور التركي (صورة)
www.marinetraffic.com

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + أر بي كا

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