ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة مساء الاثنين، رفع حالة "القوة القاهرة" عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز.

ودعا المجلس الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

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وأكد في بيان نشرته منصة "حكومتنا" عبر صفحتها على "فيسبوك"، على استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لعودة الحياة لمختلف القطاعات بالدولة الليبية وتتويجا لجهودها المبذولة لدعم قطاع النفط، وإيماء إلى توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6551 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022".

وقالت إن الإعلان عن رفع القوة القاهرة يأتي بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها.

وأخطرت حكومة الوحدة الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي وقعت مع المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا برفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، مرحبة بها لاستئناف أعمالها في ليبيا.

كما أكدت استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشارت إلى أن ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مؤكدة إعطاء التعليمات لجميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة التابعة للدولة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لإنجاز الشركات لأعمالها.

مجلس الوزراء بـ #حكومة_الوحدة_الوطنية يعلن رفع حالة #القوة_القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، داعيًا الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل آمن لها. pic.twitter.com/eQAhHTsyL2 — حكومتنا (@Hakomitna) December 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام ليبية