مؤسسة النفط الليبية تعلن إنتاج أكثر من 1.2 مليون برميل خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد، أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مليونا، و210 آلاف برميل.

وقالت المؤسسة إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل، خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي محليا إلى 944 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها.

وتنوعت كميات الغاز المستهلكة بين 747 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و99 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى فبلغ استهلاكها 77 مليون قدم مكعب، بينما استهلكت مصانع الإسمنت 21 مليون قدم مكعب.

وبلغت إيرادات النفط الليبية في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (حوالي 11.54 مليار دولار)، بحسب بيان سابق من البنك المركزي الليبي.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا، وحتى نهاية عام 2020، كانت ليبيا تمتلك 48.4 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وفق بيانات بي بي، ما يعادل حصة قدرها 4.1 بالمئة من احتياطي منظمة الدول المصدّرة للنفط.

وتشغل ليبيا بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الدول في منظمة أوبك من ناحية الاحتياطي النفطي، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

يذكر أن إنتاج النفط الليبي كان قد وصل إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميا في عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يوميا عام 2011، وهو ما تُرجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7 بالمئة في العام ذاته، قبل أن يتعافى في السنوات اللاحقة.

المصدر: وكالات وسائل إعلام ليبية