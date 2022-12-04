الحكومة المصرية تكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني

أكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر ناجي فرج، أن الارتفاع الكبير في سعر الذهب الذي تشهده السوق المصرية حاليا بسبب الإقبال الكبير على عمليات الشراء.

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وأوضح أن السبب يعود أيضا لعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي، مطالبا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كثرة الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار قائلا: " أنصح المواطنين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث في الوقت الحالي لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية بحوالى 10 جنيهات فى مصر اليوم، لتسجل الأسعار 1660 جنيها للغرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر دون إضافة المصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب فى السوق المصري.

المصدر: اليوم السابع