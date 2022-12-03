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أشهر شاي في مصر ينافس الدولار

مال وأعمال

أشهر شاي في مصر ينافس الدولار
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ارتفعت أسعار أشهر شاي في مصر "العروسة" بشكل كبير، والذي يستخدمه عدد كبير من المصريين في البلاد.

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وسجل سعر شاي العروسة ارتفاعا قياسيا، وكأنه ينافس الدولار في الأسعار، حيث قفز خلال الفترة الأخيرة، سعر ربع كيلو شاي العروسة إلى 35 جنيها بدلا من 25 جنيها، وتعد هي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر فقط.

وزادت أسعار شاي العروسة، بجميع منتجاته في شهر سبتمبر 2022، قبل أن تعود من جديد في أول أيام شهر ديسمبر 2022 وتزيد من جديد.

وأعلنت شعبة الشاي في الغرفة التجارية في وقت سابق، أن أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانب آخر، استقر سعر الدولار اليوم السبت في مصر أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 24.51 للشراء، 24.56 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.55 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.وفى بنك الإسكندرية، سجل 24.56 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 24.53 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوي

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