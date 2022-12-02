مصر.. زيادات قياسية في أسعار "شاي العروسة" ومسؤول بالشركة المالكة للعلامة التجارية يكشف السبب

أبلغت شركة "الفتح" الصناعية المصرية المنتجة لـ"شاي العروسة"، تجار الجملة بالأسعار الجديدة لشهر ديسمبر 2022.

وسجل سعر شاي العروسة ارتفاعا قياسيا، خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر ربع كيلو "شاي العروسة" إلى 35 جنيها بدلا من 25 جنيها، وتعد هي الزيادة الثانية في 3 أشهر فقط.

وزادت أسعار "شاي العروسة" بجميع منتجاته في شهر سبتمبر 2022، قبل أن ترتفع من جديد في أول أيام شهر ديسمبر 2022.

ووصل سعر الكرتونة 20 كيلو إلى 2509 جنيها ويباع للتاجر بـ 31 جنيه وربع ويباع للمستهلك بـ33 جنيها، وذلك بعدما كانت الكرتونة 20 كيلو تباع بـ1860 جنيها تباع للتاجر بـ 23 جنيه وربع، وتباع للمستهلك بـ 25 جنيها.

وأعلنت شعبة الشاي في الغرفة التجارية في وقت سابق، أن أسعار الشاي ارتفعت عالميا بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

امبارح #شاي_العروسه كان ترند وده شئ فرحني مش عشان منتج مصري بس لا عشان مش بشرب غيره فعلا💕

ليبتون لا🤙مش عشان مستورد طعمه فيه حاجه زيادة وبالصدفة من قريب بدأت تنكشف اضراراه

فيه ناس مستغربه جواالهاشتاج ليه ترندممكن تبقي دعاية ركزوا على التريندات احيانا بتبقي حروف اواستعراض للمعصيه pic.twitter.com/iCpsnB2BbU — ✨احلي🥀✨اخواتي🥀✨ (@oiioi_ii) December 1, 2022

وتعليقا على الزيادة في الأسعار، قال ضياء بدوي، المسؤول بشركة "أولاد بدوي" المالكة للعلامة التجارية "شاي العروسة"، إن زيادة أسعار منتجهم جاءت بسبب ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف لموقع "مصراوي" أنه لا توجد أي شركة تسعى لهذه الزيادة ولكن الظروف التي تحكم الشركات.

وصرح بدوي "شوف الدولار كان بكام ودلوقت بكام"، مشسرا إلى أن أي شركة ترفع أسعار منتجاتها تخسر زبائنها.

المصدر: موقع "مصراوي"