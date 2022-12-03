"كيودو": اليابان تخشى إجراءات روسية مضادة بعد فرض سقف لأسعار النفط

قالت وكالة "كيودو"، نقلا عن مصادر حكومية، إن سلطات اليابان تخشى من تدابير جوابية روسية بعد اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على فرض سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

ووفقا للوكالة، تعتقد حكومة اليابان أنه إذا قامت روسيا بتقييد تصدير النفط الخام إلى البلدان التي انضمت إلى العقوبة الجديدة، فإن الأسعار العالمية سترتفع مرة أخرى وسط تفاقم الوضع مع العرض والطلب. وهذا بدوره قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني الذي يتعرض بالفعل لضغوط بسبب الاتجاه العالمي نحو ارتفاع أسعار الموارد والسلع.

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ويشار إلى أن اليابان استوردت العام الماضي نحو 34 مليون برميل نفط من روسيا، وهو ما يمثل 3.6٪ من إجمالي حجم مستورداتها النفطية. في هذا العام، خفضت اليابان وارداتها من النفط الروسي، ووصل المؤشر في بعض الأشهر إلى الصفر.

في وقت سابق، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استثناء النفط المنتج في إطار مشروع ساخالين -2 والمورد إلى اليابان، من سياسة سقف الأسعار المتعلقة بالنقل البحري للنفط، لأن اليابان تتلقى بفضل هذا المشروع الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي.

المصدر: تاس