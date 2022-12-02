الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل

اتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

وقال مندوب بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندجيه سادوس للصحفيين، يوم الجمعة، إن "بولندا وافقت على حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد السقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا مقابل البرميل، ما سيسمح للاتحاد الأوروبي بالمصادقة على هذا القرار رسميا خلال العطلة الأسبوعية".

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميا يوم الأحد المقبل.

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وأشار المندوب البولندي إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا آلية لإعادة النظر في السعر، ستسمح بالحفاظ على الأسعار عند مستوى أدنى من القيمة السوقية بنسبة 5%.

وتجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي كانت تعرقل تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي، مطالبة بأن يكون أدنى بكثير مما اقترح الاتحاد الأوروبي.

وأكدت جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، التوصل إلى الاتفاق، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الرسمي بعد إتمام الإجراءات الخاصة بإعداد الوثائق.

المصدر: وكالات