خلال محادثة تليفونية.. بوتين وشولتس يبحثان "صفقة الحبوب"

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس أشارا خلال محادثة هاتفية إلى ضرورة التنفيذ الصادق "لصفقة الحبوب" (صفقة المواد الغذائية).

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان إن المكالمة الهاتفية، التي تمت بمبادرة من الجانب الألماني "تطرقت أيضا إلى تنفيذ اتفاقيات اسطنبول في تاريخ 22 يوليو (2022) حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإلغاء حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا".

وأشارت الخدمة إلى أن بوتين وشولتس شددا على أهمية التنفيذ الصادق "لصفقة الحبوب"، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام دخول المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية.

وفي نهاية يوليو الماضي، تم إبرام صفقة الحبوب في اسطنبول من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وبدأ تطبيق الصفقة انطلاقا من أغسطس الماضي، وتتضمن الصفقة آلية لتصدير المنتجات الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتعهدات من قبل الأمم المتحدة بتسهيل إزالة القيود على تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

المصدر: برايم