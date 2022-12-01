مصر تستعد لإنارة دول شرق المتوسط

قال موقع pentapostagma اليوناني، إنه مع زيادة إنتاج وتصدير مصر للكهرباء، فإن القاهرة قد تزود اليونان وقبرص بالكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة.

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وأضاف التقرير اليوناني: "لقد باعت مصر 892 مليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء لدول الربط الدولي وشركات القطاع الخاص خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من هذا العام".

وبحسب الإحصائيات، باعت مصر 174 مليون كيلووات/ ساعة في فبراير، و139 مليون كيلووات/ ساعة في مارس، و119 مليون كيلووات/ ساعة في أبريل، و123 مليون كيلووات/ ساعة في مايو، و118 مليون كيلووات ساعة في يونيو، و219 مليون كيلووات/ ساعة في يوليو.

وتم تقسيم استخدامات الكهرباء في يوليو 2022 بين الاستخدامات السكنية بنسبة 37.7٪ والصناعية بنسبة 25.4٪ والتجارية بنسبة 5.3٪ ومبيعات الطاقة وغيرها بنسبة 31.6٪.

ووفقا للتقرير اليوناني تمكنت مصر من إضافة 31 ألف ميجاوات من طاقة توليد الكهرباء في 8 سنوات، ليرتفع الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجاوات من إضافة طاقة توليد في 17 مشروعًا جديدًا، بطاقة إجمالية حوالي 28676 ميجاوات، ومشاريع توليد كهرباء متجددة بقدرة 1634 ميجاوات من الرياح و1631 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تعمل على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي سينتج 3000 ميجاوات.

وبحسب للتقرير: "من المقرر الانتهاء من المشروع بأكمله في عام 2026، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بطاقة 80 ميجاوات وجارٍ الاستعداد للمرحلة الثانية التي تزيد الطاقة المرسلة إلى 240 ميجاوات وبينما يمكن زيادتها إلى 300 ميغاوات".

كما تقوم شركة مصدر للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي كونسورتيوم لبناء مزرعة رياح بقيمة 11 مليار دولار في مصر وهو مصمم لإنتاج 10 جيجاوات من الطاقة، أي حوالي خمس الطاقة المتوفرة في المملكة المتحدة اليوم.

المصدر: الدستور