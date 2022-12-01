سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية بأن أصولا روسية بقيمة 8 مليارات دولار تم تجميدها في سويسرا منذ 28 فبراير الماضي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "الأصول المجمدة (لأفراد وكيانات اعتبارية روسية) في سويسرا بلغت 7.5 مليار فرنك (7.94 مليار دولار)".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قام بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو معظمها في بلجيكا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية وأصول روسية.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وحذرت من "سرقة" الأصول الروسية، وقالت إن هذه الأداة سيف ذو حدين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".

المصدر: RT + برايم