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كم بلغ الدين العام الخارجي لروسيا في ظل العقوبات؟

مال وأعمال

كم بلغ الدين العام الخارجي لروسيا في ظل العقوبات؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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بلغ الدين العام الخارجي لروسيا بتاريخ 1 أكتوبر 2022 مستوى 56.59 مليار دولار، وفقا لتقرير عن أداء الميزانية الروسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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وبحسب التقرير فقد تراجع الدين العام الخارجي لروسيا بنسبة 5.2% من المستوى الذي تم تسجيله في 1 يناير 2022 حينها بلغ 59.702 مليار دولار إلى 56.59 مليار دولار سجلت في 1 أكتوبر 2022.

وانخفض حجم الدين العام الخارجي لروسيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 3110.3 مليون دولار أو بنسبة 5.2%.

وحيث قيمة الدين بالروبل، انخفض الدين الخارجي لروسيا منذ بداية العام بنسبة 26.7% وبلغ بتاريخ 1 أكتوبر 2022 حوالي 3.249 تريليون روبل.

(الدولار = 61 روبلا بتاريخ 1 ديسمبر 2022)

المصدر: تاس

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