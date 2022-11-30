مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ميزانية البلاد لـ2023-2025

وافق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) على قانون الميزانية الفدرالية للبلاد للفترة 2023 - 2025 التي تتضمن خفضا تدريجيا للعجز من 2% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وقبل أيام صدق مجلس النواب الروسي "الدوما" على ميزانية البلاد للفترة 2023 - 2025.

ووفقا لبنود الميزانية الجديدة فإن الإيرادات في العام المقبل من المتوقع أن تبلغ 26.13 تريليون روبل (17.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي)، أما النفقات فيتوقع أن تصل إلى 29.056 تريليون روبل (19.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وفيما يتعلق بالعام 2024، فيتوقع أن تكون الإيرادات عند مستوى 27.24 تريليون روبل، مقابل نفقات عند 29.43 تريليون روبل، وفي العام 2025، فستكون الإيرادات عند 27.98 تريليون روبل، والنفقات عند 29.24 تريليون روبل.

وبناء على ذلك فإن عجز الميزانية الروسية في 2023 سيكون عند مستوى 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 عند مستوى 1.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي العام 2025 عند 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

المصدر: برايم