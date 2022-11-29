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بيلاروس تخطط لزيادة صادراتها في عام 2023

مال وأعمال

بيلاروس تخطط لزيادة صادراتها في عام 2023
Legion-Media
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وضعت حكومة بيلاروس خطة لزيادة الصادرات من خلال الإمدادات إلى روسيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 5.5 بالمائة في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وتحدد حكومة بيلاروس المهمة في عام 2023 لزيادة الصادرات بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بالعام الحالي بسبب الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولا سيما إلى روسيا، وكذلك إلى المنطقة الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.

وقال النائب الأول لوزير الاقتصاد يوري تشيبوتار: "الزيادة في الصادرات بنسبة 5.5 بالمئة ، أو ما يعادل 2.6 مليار دولار، خططنا لها مع منظمي الصناعة من حيث أسواق المبيعات بشكل أساسي وسنحاول "الحفاظ على تواجدنا في الاسواق الاخرى".

ووافق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق، على معايير توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لعام 2023 ، والتي تنص على وجه الخصوص على زيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.5 بالمئة.

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المصدر: نوفوستي 

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