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بيان رسمي يكشف أموالا ضخمة دفعتها لمصر لاستيراد القمح

مال وأعمال

بيان رسمي يكشف أموالا ضخمة دفعتها لمصر لاستيراد القمح
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ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 12.6%، في العام المالي الماضي 2021 /2022، لتصل قيمتها إلى 2.40 مليار دولار، مقابل 2.13 مليار دولار، في العام المالي السابق.

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ووفقا لبيان البنك المركزي المصري لم تصدر مصر أي كميات من القمح خلال العام المالي الماضي (2022/2021)، بينما سجلت صادرات بـ10.5 مليون دولار من القمح خلال العام المالي 2020 /2021، بحسب البيانات.

وارتفعت واردات مصر من الذرة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.67 مليار دولار، مقابل 2.12 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة 25.4%، فيما تراجعت صادرات السلعة نفسها بنسبة 46% لتسجل 2.5 مليون دولار، مقابل 4.7 مليون.

وزادت صادرات مصر من الأرز بنسبة 181% لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 22.2 مليون دولار خلال 2020 /2021، فيما تراجعت الواردات لتسجل 49.1 مليون دولار، مقابل 51 مليونا بانخفاض 3.7 %.

وارتفعت واردات مصر من فول الصويا بنسبة 100% لتصل إلى 2.26 مليار دولار مقابل 1.13 مليار، وسجلت الصادرات من السلعة نفسها زيادة بنسبة 6.1% لتسجل 10.3 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار.

المصدر : الشروق

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