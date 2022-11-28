"هل فقد عقله؟".. استهجان كبير بين الألمان من تعليق شولتس حول النفط الروسي

أحدث تعليق المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن رغبة ألمانيا في التوقف عن شراء النفط الروسي اعتبارا من يناير 2023 رعبا بين قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

قال أحد القراء: "لقد فقد عقله؟ الحظر النفطي لن يضر بروسيا وإنما بألمانيا. هل سيصمد شعبنا أمام ارتفاع الأسعار مرة أخرى؟".

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وكتب قارئ آخر: "اعتاد شولتس على دور الدمية الأمريكية بشكل جيد، ولكن حان الوقت للتوقف".

وعلق آخر: "لقد أصابني بالغثيان. هل يستطيع هذا المستشار التعيس أن يشرح لي كيف سندفع الفواتير؟"، بينما قال آخر: "يا له من غبي شولتس هذا! روسيا ستجد ببساطة مشترين آخرين لنفطها، وحينها سيتعين على الشعب الألماني أن يعاني مرة أخرى".

وتنص الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على التطبيق التدريجي لحظر واردات النفط الروسية. في الوقت نفسه، ينطبق الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط القادم عبر خط أنابيب "دروجبا" للحظر، بينما تشمل العقوبات بدورها كذلك حظر التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر القادم.

المصدر: تلغرام