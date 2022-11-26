الاتحاد الأوروبي يستأنف مناقشة سقف أسعار الغاز في 13 ديسمبر

أعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي يوزيف سيكيلا، الذي تترأس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، أن وزراء الطاقة للاتحاد سيستأنفون المناقشات حول الحد من أسعار الغاز الشهر المقبل.

وكتب الوزير التشيكي على "تويتر"، يوم الجمعة: "عدت من بروكسل للتو، حيث كنت أترأس اجتماعين وزاريين مهمين. وفي الوقت ذاته تمكنا من الاتفاق على تاريخ عقد الاجتماع الطارئ الجديد للطاقة الذي سنناقش خلاله المقترحات بشأن الحد من أسعار الغاز".

إقرأ المزيد

وأكد أن الاجتماع سيعقد في 13 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الوزراء الأوروبيين لم يتمكنوا من الاتفاق على سقف أسعار الغاز، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت يوم 22 نوفمبر مشروعا لآلية مؤقتة لإدارة سوق الغاز لمحاربة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق وحماية السكان في الاتحاد الأوروبي من قفزات كبيرة لأسعار الغاز، لكن معظم الدول الأوروبية اعتبرت المقترح غير فعال.

المصدر: تاس