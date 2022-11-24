وزير تشيكي: خلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار الغاز

أعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي يوزيف سيكيلا عن خلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز.

وقال الوزير التشيكي خلال مؤتمر صحفي له في أعقاب اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن "المناقشات كانت حامية... وهناك آراء متباينة جدا بشأن مستوى الحد الذي عرضته المفوضية الأوروبية".

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يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت يوم 22 نوفمبر مشروعا لآلية مؤقتة لإدارة سوق الغاز لمحاربة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الآلية لتحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق وحماية السكان في الاتحاد الأوروبي من قفزات كبيرة لأسعار الغاز.

المصدر: نوفوستي