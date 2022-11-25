وزير المالية الروسي: الغرب ينتهك قواد اقتصاد السوق

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الدول الغربية، التي تفرض عقوبات على روسيا وتجمد أصولها، تنتهك قواعد اقتصاد السوق.

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وقال سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة: "إذا تحدثنا عن اقتصاد السوق والاقتصاد غير السوقي، فإن تلك البلدان بحاجة إلى النظر في القرارات التي يتخذونها كالقيود المفروضة على روسيا، وحساباتها وتجميد احتياطيات وأصول شركاتنا، وتجميد التجارة. هل هذه أساليب السوق للعمل ضمن منظمة التجارة العالمية التي ننتمي إليها جميعا؟ بالطبع لا".

وأضاف الوزير الروسي أن مناقشة وضع سقف لأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمي ربما يكون "تمجيدا" لقواعد السوق ومبادئ العلاقات.

وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف لا يمكن خداع الاقتصاد ولا يمكن خداع القوانين الاقتصادية، إذا تم فرض قيود في مكان ما فستكون هناك ردود أفعال على أسعار هذه السلع. لذلك أولئك الذين يتحدثون عن الطبيعة غير السوقية للاقتصاد الروسي دعهم ينظرون أولا إلى أنفسهم وإلى المبادرات التي يتوصلون إليها".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك جمدت أصول رجال أعمال روس وجزء من احتياطيات روسيا الدولية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي