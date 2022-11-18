 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية ضخمة

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية ضخمة
Globallookpress Michael ZegersimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u75y

قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو معظمها في بلجيكا، وفقا لما أوردته "بوليتيكو" نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية.

إقرأ المزيد
وزير المالية الأوكراني يقدر أضرار البنية التحتية منذ فبراير برقم خيالي
وزير المالية الأوكراني يقدر أضرار البنية التحتية منذ فبراير برقم خيالي

وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا 50 مليار يورو، تليها لوكسمبورغ، التي تبلغ قيمة الأصول المجمدة بها 5.5 مليار يورو. ومع ذلك، فلا يعرف الاتحاد الأوروبي حجم الاحتياطات الوطنية المجمدة لروسيا، إلا أن الوثيقة تقدرها بقيمة 33.8 مليار يورو.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت في وقت سابق إن تجميد الأصول الروسية هو بمثابة "سرقة"، مشيرة إلى أنها ليست السنة الأولى التي تظهر فيها تلك السابقة، وإنما يستهدف الاتحاد الأوروبي ليس الأموال الخاصة فحسب، وإنما أيضا أصول الدولة الروسية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل، منذ عام 2014، على صك عدد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية كجزء من ضغوط العقوبات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا